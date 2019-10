Metsähallituksen pääjohtajaksi hakee tuttuja nimiä

Metsähallitus

Metsähallituksen pääjohtajaksi on tähän mennessä kymmenen hakijaa.

Metsähallituksen pääjohtajaksi on toistaiseksi hakenut 10 henkilöä. Hakuaika päättyy perjantaina.

Listalta löytyy pitkään metsäalalla toimineita vaikuttajia, kuten metsänhoitaja Sixten Sunabacka, joka johti viimeksi Tornatoria. Sitä ennen hän on ollut muun muassa UPM:n metsäjohtaja ja metsäalan strategisen ohjelman johtajana työ- ja elinkeinoministeriössä.

Näyttävä metsäura on takana myös maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö Juha S. Niemelällä, joka on maan korkea-arvoisin metsävirkamies. Ministeriöstä hakemuksen on jättänyt myös ylijohtaja Pentti Lähteenoja.

Metsähallituksesta pääjohtajan paikkaa hakee luontopalvelujohtaja Timo Tanninen. Hän on ollut aiemmin muun muassa WWF:n Suomen pääsihteeri.

Muita hakijoita ovat muun muassa pankki- ja vakuutusalalla ansioitunut Harri Lauslahti sekä Aki Saarinen, Jari Varjo, Piotr Marko Lehtonen, Nina Happonen ja Kimmo Hietala.

Pääjohtajan virka aukesi, kun sitä hoitanut Pentti Hyttinen joutui jättämään tehtävän. Hän irtisanoutui elokuussa ajolähtötilanteessa.

Ellei hän olisi irtisanoutunut, hänet olisi erotettu johtamistapaan liittyvien ongelmien takia.

Hyttisen saamasta yli 200 000 euron erorahasta käydään edelleen keskustelua. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on pyytänyt siitä selvityksen Metsähallituksen hallitukselta.

Uuden pääjohtajan nimittää maan hallitus ministeri Lepän esityksestä.

Hyttisen nimityksestä vuonna 2016 vastasi silloin ministerinä toiminut Kimmo Tiilikainen (kesk.). Hän korvasi Hyttisellä virkaa hoitaneen ja jatkohalunsa esittäneen Esa Härmälän.

Hyttinen oli Tiilikaisen tuttu. Tiilikainen sai toimistaan vakavan varoituksen keskustan eduskuntaryhmältä.

Nyt kiinnostusta herättää, hakeeko Tiilikainen virkaa ja miten edellisen hakukierroksen huonosta hoidosta saatu varoitus vaikuttaa lopputulokseen.

Muita mahdollisia hakijoita lienee ainakin Työtehoseuran toimitusjohtaja Juha Ojala, jolla on monipuolinen johtajakokemus takanaan.