Katso video: Myöhäissyksy on otollista aikaa ennakkoraivaukselle – nyt sahamiehen jalka ei enää uppoa turpeeseen

Kun puuston alusta on raivattu ennen hakkuukoneen tuloa, koneenkuljettajan on helpompi tehdä siistiä harvennusjälkeä.

Rami Marjamäki

Matti Äijö raivaa ennen hakkuukoneen saapumista kuljettajan työskentelyä haittaavan pienpuuston pois. ”Hakkuu onnistuu huomattavasti paremmin, kun on näkyvyyttä.”

Myöhäissyksy on otollista aikaa jalan alla upottavan turvemaan kohteen ennakkoraivaukselle.

”Kun tulee sen verran kylmää, että rämeen pinta jäätyy, se helpottaa kulkemista”, metsänomistaja Matti Äijö toteaa.

Hän on teettämässä harvennusta männikköön, joka on kasvanut 1970-luvun alussa ojitetulle sararämeelle. Alue on istutettu tuon ajan tapaan männyn avojuuritaimilla, mutta sekaan on kasvanut runsaasti luonnontaimia.

”Täällä on tehty raivaus vuoden 1996 syksyllä, ja ojat on perattu seuraavana vuonna. Sen jälkeen ei ole tehty mitään. Tänne on kasvanut hieskoivua, ja männikkö on harvennuksen tarpeessa.”

Kohteelle on tulossa hakkuukone harventamaan tulevana tai seuraavana talvena. Korjuun edellytyksenä on, että saadaan kunnolliset pakkaskelit.

”Kunhan öisin on 10 asteen yöpakkasia ja metsään saa ajettua jäljet, korjuu onnistuu kevyemmällä kalustolla hyvin”, Äijö suunnittelee.

Ennen hakkuukoneen saapumista hän raivaa kuljettajan työskentelyä haittaavan pienpuuston pois. ”Hakkuu onnistuu huomattavasti paremmin, kun on näkyvyyttä.”

Kun hieskoivut on raivattu pois, kuljettaja näkee paremmin, mikä puu kannattaa säästää ja mikä kaataa pois. Myös korjuuvaurioiden riski pienenee.

”Vaikka puut olisivat vain 5–6-senttisiä läpimitaltaan, ne ohjaavat kaatuvaa runkoa. Se voi osua säästettäviin puihin ja vaurioittaa niitä. Puskat tekevät pimeään aikaan myös varjoa.”

Äijö ottaa ennakkoraivauksessa vain hakkuuta haittaavan pienpuuston pois. Esimerkiksi riistalinnut hyötyvät tiheiköistä ja pusikoista.

”Ojan reunoihin säästän välillä vähän matalampaa puukerrosta.”

Toisaalta kasvatusmetsän alustaan alkaa nopeasti kasvaa uutta tainta. ”Ne tarjoavat hirville ruokaa ja metsäkanalinnuille suojaa.”

Kovin suurta huolta riistatiheikköjen puutteesta ei tarvitse kantaa.

”Meillä on Suomessa kuitenkin taimikon ja nuoren metsän hoitoja rästissä 800 000 hehtaaria.”

Tällä kohteella kasvatettavien puulajien valinta on helppo: mänty on taloudellisesti ainoa järkevä kasvatuspuu.

”Mutta toki, jos vastaan tulee katajaa tai kuusta, niin niitä jätetään sekaan.”

Jos metsänomistajalla on rajallisesti aikaa käytettävissä raivaustyöhön, ennakkoraivaus on omatoimisen työn onnistumisen näkökulmasta varmempi valinta kuin taimikonhoito.

”Jos ei luota täysin omaan ammattitaitoon, taimikonhoito on se, joka kannattaa teettää ammattilaisella. Ennakkoraivauksessa virhevalintojen riski on todella pieni. Jos tulee jätettyä muutamia puita liikaa kasvamaan, se ei haittaa.”

Myöhäissyksy on Äijön mielestä ihan hyvää aikaa myös taimikoiden raivaukseen.

”Havupuu erottuu vihreänä ja lehtipuista on lehti varissut. Monien mielestä se on parasta aikaa tehdä havupuustossa taimikonhoitoa.”