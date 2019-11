Omakotitalorakentamisen taantuminen vähentää sahatavaran tarvetta – puukerrostalojen rakentaminen lisääntyy

Puun osuus on ollut suuri omakotitalojen runkoina. Omakotitalorakentamisen taantuminen on vähentänyt sahatavaran tarvetta.

Omakotitalorakentaminen vähenee sekä Suomessa että maailmalla. Se pakottaa löytämään puulle uusia käyttökohteita, todettiin Helsingissä torstaina järjestetyssä Puupäivässä.

"Ensi vuosi näyttää kaikkineen heikolta. Kuluttajien luottamus on laskussa ja jopa Saksan talous on alkanut yskiä", analysoi johtaja Jari Suominen Stora Enso Wood Producs divisioonasta.

Keski-Euroopan tilannetta sotkevat laajat hyönteis- ja myrskytuhot. Ne näkyvät sekä puu- että sahatavarakaupassa.

Tuhot ovat niin massiivisia, että tilanne ei hetkessä selviä. Samaan aikaan rakentamisaloitukset ovat tulleet alas.

"Varsinaisina kriisivuosina on nähty pahempaa. Kyseessä on silti selvä heikkeneminen", Suominen totesi.

Omakotitalot on perinteisesti rakennettu puusta. Ne ovat olleet edullisia rakentaa ja asua. Niiden rakentaminen kääntyi laskuun jo kymmenen vuotta sitten.

Omakotitalojen suosiota vähentää väestön vanheneminen ja kaupungistuminen. Jos puu haluaa säilyttää osuutensa rakentamisessa, uusia kohteita pitää löytää muualta.

Siihen on olemassa hyvät mahdollisuudet, sillä puurakentamisella voidaan hillitä ilmastonmuutosta.

Esimerkiksi Japanissa puurakentaminen on vallannut hyvin alaa julkisesta rakentamisesta. Sen osuus lastentarhoista, kouluista ja vanhainkodeista on noussut alle 10 prosentista noin 15 prosenttiin. Tavoitteena on nostaa puun osuus 30 prosenttiin.

Myös Suomessa puurakentaminen nähdään keinona ilmastonmuutoksen hillintään. Siihen kuuluu julkisen puurakentamisen lisääminen.

Hallitusohjelmaan on kirjattu puurakentamisen kaksinkertaistaminen. Se on osa hallituksen kunnianhimoista tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035.

Puukerrostalojen osalta kasvu on ollut kovaa. Suomeen suunniteltujen puukerrostaloasuntojen määrässä on tänä vuonna nousua 25 prosenttia viime vuodesta.

"Kuntapäättäjien kannattaa ottaa puun monet hyvät ominaisuudet huomioon", kannusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

"Metsät eivät ole osa ongelmaa vaan ratkaisua. Metsämme kasvavat enemmän kuin koskaan ja myös niiden kasvun ja käytön erotus on suurempi kuin juuri missään muualla Euroopassa. Jos tämä ei ole kestävää, niin mikä?", Leppä kysyi.

Suominen kytki puurakentamisen vauhdittamisen uudenlaiseen ajatteluun. Pelkkien tuotteiden tarjoaminen ei jatkossa takaa menestystä.

"Sahaus ja höyläys ei riitä. Tuotteiden sijaan meidän on tarjottava asiakkaille ratkaisuja."

Ratkaisuja alkaa syntyä, kun tuotteeseen sidotaan palvelu ja esimerkiksi digitaalinen suunnittelu.

"Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Sen sijaan kannattaa luoda toimivia partneriverkostoja", Suominen näki.

Samaan aikaan viereisessä salissa pohdittiin käytännön rakentamisen ongelmia. Jos suunnittelu ja tuotanto eivät keskustele kunnolla keskenään, puukerrostaloa varten saatetaan tarvita 40 erilaista levyä.

Sellaisen hallinnassa menee hermot. Järkevällä suunnittelulla erilaisten levytyyppien määrä voidaan pudottaa murto-osaan.

Sama koskee tarvikkeiden tilauksia. Perinteisesti rakennustyömaalle on tilattu suurimäärä tarvikkeita ja ne on toimitettu kerralla.

Rakentamisen aikana kasoja on sitten siirrelty useita kertoja paikasta toiseen. Entä jos toimittajan logistiikka toimisi niin hyvin, että rakentaja saisi tarvikkeita tarpeen mukaan.

Hyvä olisi myös, jos raaka-aineen hinta ei hyppisi koko ajan. Esimerkiksi nyt hintojen laskiessa asiakkaat eivät uskalla tehdä tilauksia, koska hintojen pelätään ja toisaalta odotetaan edelleen laskevan.