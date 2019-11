Lukijalta: "Syyllistän itseäni siitä, että annoin avohakkuun yhteydessä ottaa kannot pois mitättömällä 50 sentin kuutiohinnalla"

"Poliitikkojen helmasynti on tarjota mediassa monisyisiin ongelmiin liian yksinkertaisia ratkaisuja, joiden haittapuolia ei mainita."

Tommi Hakala

"Nyt lähes kuuden hehtaarin 12-vuotias kuusentaimikko on niin kuoppainen, että Massey- Ferguson 135:lläni ei ole sinne asiaa."

Kiitos psykologian emeritus­professori Markku Ojaselle erinomaisesta kirjoituksesta "Minä syyllistän (MT 15.11.)". Hänen syyllistämisluettelonsa asiat ovat todella olleet esillä mediassa.

Ojasen ”syyllistämme mieluummin muita kuin itseämme” on pitkään ilmaistu ilman psykologian opintoja näin: On helppo tehdä parannusta toisten synneistä. Toisten syntien parantajilta Jeesus kysyi: ”Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa hirttä omassa silmässäsi?” Ja neuvoi näin: Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi pois omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.

Kovapäisiä olemme olleet. Itsekkäinä varmaan koemme Jeesuksen neuvon syyllistämiseksi. Sanoisi tuon neuvon noille muille, älä minulle.

Poliitikkojen helmasynti on tarjota mediassa monisyisiin ongelmiin liian yksinkertaisia ratkaisuja, joiden haittapuolia ei mainita. Muiden esityksissä haittoja riittää. Siksikö, että ensisijaisesti halutaan pitää oman kannattajakunnan puolta kokonaisedun sijaan vai siksikö, että kansalaisten kyvyt eivät muka riitä monipuoliseen pohdintaan ja sen sulatteluun?

Itseäni syyllistän siitä, että annoin avohakkuun yhteydessä ottaa kannot pois mitättömällä 50 sentin kuutiohinnalla. Nyt lähes kuuden hehtaarin 12-vuotias kuusentaimikko on niin kuoppainen, että Massey- Ferguson 135:lläni ei ole sinne asiaa.

Jouduin taimikkoa raivatessani kuljettamaan raivaussahan välineineen ja polttoaineineen pitkähkön matkaa kottikärryllä ja vielä pidemmän matkan kantaen. Omatoiminen metsänhoito vaikeutui. Samalla avohakkuun myötä katosivat hyvät mustikkapaikat läheltä lapsuudenkotiani. Harmittaa kovasti minua himomarjastajaa.

Risto Moisio

Tampere

