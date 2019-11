Joensuun 14-kerroksinen puukerrostalo voitti Vuoden Puupalkinnon

Rami Saarikorpi

Joensuun puukerrostalossa on valotaiteilija Kari Kolan valotaideteos. Siinä käytetään poikkeuksellista tekniikkaa, jossa valoteos hehkuu rakennuksesta ulospäin.

Suomen ensimmäinen 14-kerroksinen puukerrostalo Joensuun Lighthouse voitti Vuoden 2019 Puupalkinnon.

Voittaja julkistettiin eilen torstaina Helsingissä järjestetyssä Puupäivässä.

Yli 20 ehdotuksen joukosta voittajan valinnut tuomaristo kehui yli 50 metrin korkuista opiskelija-asuntolaa puurakentamisen edistäjäksi.

"Kohde on esimerkki erilaisten puutuotteiden yhdisteltävyydestä. Sen toteutuksessa on hyödynnetty sekä lvl-viilupuuta että ristiin liimattua monikerroslevyä clt:tä. Kerrostaloon on toimitettu yli 2 000 kuutiometriä massiivipuutuotteita. Puutuoteosien sitoma hiilen määrä vastaa noin 700 henkilöauton hiilidioksidipäästöjä vuoden aikana", tuomaristo totesi perusteeksi.

Tuomariston lisäksi yleisö valitsi suosikkinsa. Äänestyksen voitti Matkailukeskus Kuopion Saana, joka sai yli 40 prosenttia lähes 20 000 äänestä.

Puupalkinto jaetaan vuosittain, tänä vuonna 22. kerran. Palkinnon myöntää Puuinfo.

Palkinto on kannustus rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla.