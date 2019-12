Sahayritysten näkymät ovat ankeat pitkälle ensi vuoteen – "Poistuuko alalta kapasiteettia vai tuleeko toimintamalleihin muutoksia?"

Vaikka kysyntää osalle toimijoista riittää kohtalaisesti, alan kannattavuus on romahtanut, Luvian Sahan toimitusjohtaja Veli-Matti Puuska sanoo.

Juha Sinisalo

Luvian Saha ei ole ilmoitettujen lakko- tai työsulku-uhan alla eikä tuotannonrajoituksia tai lomautuksia ole suunnitteilla, toimitusjohtaja Veli-Matti Puuska (kuvassa taustalla) sanoo.Operaattori Juhani Savioja lajittelee mäntytukkeja.

Syksyn kuluessa sahateollisuudesta on kuulunut tiuhaan ilmoituksia tuotannon rajoituksista ja lomautuksista. Pysyviä väen vähennyksiä ovat tekemässä muun muassa UPM Seikun sahalla Porissa ja Stora Enso Kiteellä, missä saha suljetaan vuoden loppuun mennessä.

Kiristynyt tilanne työehtosopimusneuvotteluissa uhkaa pysäyttää Metsä Groupin, Pölkyn, Stora Enson, UPM:n ja Versowoodin sahat 9. joulukuuta alkaen ensin Teollisuusliiton kolmen päivän lakon ja sen jälkeen Metsäteollisuus ry:n kuusipäiväisen työsulun vuoksi yhteensä yhdeksäksi päiväksi.

Sopua tes-kiistoihin etsitään valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla jälleen tämän viikon torstaina.

Satakunnassa toimiva Luvian Saha on myös vähentänyt yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi toimihenkilöiden määrää.

”Meidän on katsottava kaukoputkella eteenpäin ja varauduttava tulevaan, kun ulkoisesti ei ole luvassa mitään kilpailukykyä parantavaa”, Luvian Sahan toimitusjohtaja Veli-Matti Puuska perustelee.

Tuotannonrajoituksia tai lomautuksia ei Luvialla ole suunnitteilla, mutta markkinoiden muutoksia seurataan Puuskan mukaan tarkasti.

”Työt ovat pyörineet lähes normaalisti kahdessa vuorossa. Tuotantomäärä jää viime vuodesta muutaman prosentin, kun ihan viimeisiä kuutioita ei ole otettu irti.”

Puuska arvioi sahayritysten näkymien olevan ankeat pitkälle ensi vuoteen.

"Vaikka kysyntää osalle toimijoista riittää kohtalaisesti, alan kannattavuus on romahtanut."

Maailmantalouden kasvua jarruttavien kauppasodan uhkan ja brexitin lisäksi markkinoita heiluttelevat Keski-Euroopan metsien laajat tuhot.

Hyönteistuhot häiritsevät etenkin kuusisahatavaran kauppaa, sillä kaarnakuoriaisten vaivaamista kuusikoista on jouduttu hakkaamaan puuta kymmeniä miljoonia kuutiometrejä enemmän kuin normaaleina vuosina.

Halpaa kuusitukkia tulvii keskieurooppalaisten sahojen raaka-aineeksi vielä pitkään. ”Se luo kyllä järisyttävän kovan paineen meidän hinnoitteluun”, Puuska sanoo.

Mäntysahatavarassa ei hänen mukaansa hyönteistuhojen vaikutus niinkään näy, mutta vientihintaa heikentävät tekijät tulevat muualta.

”Ruotsalaisten sahojen kilpailukyky halvan kruunun turvin on mäntysahatavaramarkkinoilla selvästi meitä parempi.”

Pieninä valopilkkuina sahabisneksessä Puuska näkee sivutuotteet kuten selluteollisuudelle myytävän hakkeen ja energiantuotantoon menevän kuoren ja purun.

Halvassa Ruotsin kruunun kolikossa on myös toinen puoli ainakin lähellä länsirannikon satamia toimiville sahoille: vahvalla eurolla tukkia on voinut hankkia länsinaapurista halvemmalla kuin kotimaasta.

"Olemme joutuneet turvautumaan ruotsalaiseen raaka-aineeseen osittain, koska muuten meillä ei olisi ollut toimintaedellytyksiä. Se on helpottanut hieman tilannetta."

Ruotsalaisen tukin Puuska arvelee olleen yksi syy siihen, ettei Luvialla ole tarvinnut puhua lomautuksista.

Stora Enso on nostanut havutukkien minimiläpimitan 18 senttimetriin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa yhtiö on ottanut käyttöön latvaläpimitaltaan 15–17,9-senttisille mäntytukeille uuden väliluokan, missä hinta on alempi kuin normaalilla tukilla.

Tukkien mittavaatimusten kiristykset kertovat Puuskan mukaan alan kannattavuuspaineista.

"Poistuuko alalta kapasiteettia vai tuleeko toimintamalleihin muutoksia. Kyllä se on pohdinnan paikka varmasti kaikilla."

Luvian Saha lukeutuu numeroiltaan alan kärkiyrityksiin.

Viime vuonna 84 miljoonan euron liikevaihdosta kertyi liiketulosta 6,7 miljoonaa euroa eli liiketulosprosentti oli 8,0. Taseen vahvuudesta kertova omavaraisuusaste oli 43 prosenttia.

Noin 300 000 kuutiometrin vuosittaisesta sahatavaran tuotannosta yritys jatkojalostaa omalla höyläys- ja maalauslinjalla noin 15 prosenttia.

"Oman jatkojalostuksen ansiosta meillä on tällä hetkellä varmasti hieman parempi tilanne verrattuna siihen, että olisimme pelkän perussahauksen varassa", Puuska sanoo.