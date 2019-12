Tätä kannattaa seurata Linnan juhlissa – Henna Virkkusella on yllään puupohjaisesta kankaasta tehty puku

Kalle Särkkä

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla nähdään tänä vuonna puupohjaisesta Spinnova-kuidusta valmistettu puku. Sitä kantaa keskisuomalainen europarlamentaarikko Henna Virkkunen. Puvun on suunnitellut Mert Otsamo.

Jyväskylässä toimiva teknologiayhtiö Spinnova lähetti asiasta tiedotteen. Spinnova-kuidusta tehty kangas on kudottu lyocell-loimeen, joten koko kangas on puupohjainen.

Paperisellusta ilman liuottamista tai haitallisia kemikaaleja tuotettu Spinnova-kuitu on todennäköisesti maailman ympäristöystävällisin tekstiilikuitu, sillä kukaan muu ei pysty muuntamaan sellua tekstiilikelpoiseksi kuiduksi ilman liuotusprosesseja

Mert Otsamo on ensimmäinen pukusuunnittelija, joka on työskennellyt Spinnovan kuidun kanssa.

Täysin uudenlaisen materiaalin kanssa työskentely on haastavampaa kuin tuttujen kankaiden ja kysyy luovaa otetta. Lopputulos on todella upea, olen erittäin tyytyväinen",Otsamo sanoo tiedotteessa.

Henna Virkkunen kantaa mielellään ekologisen innovaation synnyttämää kangasta päällään, sillä Euroopassa on toden teolla herätty tekstiiliteollisuuden ympäristöongelmiin, ja vaatimukset alalle alkavat tiukentua.

"Työssäni yksi tärkein tavoitteeni on edistää kestäviä innovaatioita. Spinnovan kuitu on juuri sellainen ratkaisu, joita maailmalla tarvitaan. On suuri ilo juhlistaa itsenäisyyspäivää tällaisessa huipputuotteessa, ja erityisen hienoa tietenkin että se on kehitetty omassa kotikaupungissani Jyväskylässä", Virkkunen sanoo.

Alkuvuodesta pilottituotantonsa käynnistänyt Spinnova tekee yhteistyötä useiden kotimaisten ja ulkomaisten tekstiilibrändien kanssa, ja suunnittelee kaupallista vaihettaan.

"Tämä upea puku ja kaikki muutkin lähiaikoina nähtävät demotuotteet ovat hyvin odotettuja, tärkeitä etappeja meille. Vähitellen sekä me että koko maailma tiedämme enemmän siitä, mihin kaikkeen tämä supermateriaali pystyy", toteaa Spinnovan toinen perustaja ja toimitusjohtaja Janne Poranen.

Viime itsenäisyyspäivän vastaanotolla tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio pukeutui suomalaisesta koivusta valmistettuun iltapukuun. Haukion puvun raaka-aine eli koivuliukosellu on valmistettu Joensuussa Uimaharjussa Stora Enson Enocellin tehtaalla.

