Stora Enso rakentaa biopohjaisia muovipakkausmateriaaleja valmistavan koelaitoksen

Jarkko Sirkiä

Stora Enson koelaitoksella tehdään päällystemateriaaleja aluksi teollisuusfruktoosista. Myöhemmin on tarkoitus siirtyä käyttämään puusta ja muista ruuaksi kelpaamattomista biomassoista erotettuja sokereita.

Stora Enso investoi 9 miljoonaa euroa biopohjaisia muovipakkausmateriaaleja valmistavaan koelaitokseen.

Koelaitoksessa on tarkoitus jalostaa kasvipohjaisista sokereista raaka-ainetta biopohjaiseen PEF-muoviin pääasiassa elintarvike- ja juomateollisuuden tarpeisiin. Koelaitos rakennetaan Stora Enson Langerbruggen tehtaan yhteyteen Belgiaan.

Ghentin alueella Belgiassa on lukuisia muita kemikaaleja valmistavia yrityksiä. Koelaitoksen suunnittelu on aloitettu, ja rakentaminen alkaa vuoden 2020 toisella puoliskolla. Laitoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

"Koelaitoksella kehitetään kustannuskilpailukykyistä prosessia furaanidikarboksyylihapon (FDCA) valmistamiseksi sokereista", yhtiö kertoo tiedotteessaan.

”Pakkausalan kiinnostus biopohjaisia päällystemateriaaleja kohtaan kasvaa nopeasti. Yhtiöt haluavat vastuullisia pakkauksia, joilla on hyvät ominaisuudet”, sanoo Stora Enson Biomaterials-divisioonan johtaja Markus Mannström.

”Koelaitos jatkaa pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötämme. Tutkimushanke etenee nyt koelaitosmittakaavaan, ja samalla haemme uusia markkinoita innovatiivisille uusiutumattomia materiaaleja korvaaville materiaaleillemme. Uskomme, että innovaatiot eivät synny eristyksissä. Siksi haluamme laajentaa yhteistyötämme biopohjaisten kemikaalien valmistajien kanssa”, toteaa Mannström.

Stora Enson koelaitoksessa testataan uutta kemiallista prosessia sekä valmistetaan näytemateriaalia markkinatarpeen ja kysynnän kartoittamiseksi. Koelaitoksella sovellustestausta varten valmistettavat kemikaalit ja materiaalit tehdään aluksi teollisuusfruktoosista. Myöhemmin on tarkoitus siirtyä käyttämään puusta ja muista ruuaksi kelpaamattomista biomassoista erotettuja sokereita.

Langerbruggen tehdas tuottaa 540 000 tonnia kierrätettyä sanomalehtipaperia sekä aikakauslehtipaperia vuosittain. Tehtaan raaka-aineena käytetään kierrätyspaperia. Koelaitosinvestointi ei vaikuta paperitehtaan tuotantoon.