Yle: Hämeenlinna teettämässä hakkuita Evon retkeilyalueella - Greenpeace aikoo estää hakkuut

Sanne Katainen

Evon alueella kaavailuissa on sekä avo- että harvennushakkuita.

Hämeenlinna on teettämässä avohakkuita suositulla Evon retkeilyalueella, Taruksen alueen vanhoissa metsissä, kertoo Yle. Alue sijaitsee Padasjoen kunnan alueella. Ympäristöjärjestö Greenpeacen aikomuksena on estää hakkuut.

Hämeenlinna on yksi Padasjoen kunnan suurimmista metsänomistajista. Sillä on Ylen mukaan naapurikuntansa puolella 1400 hehtaaria metsää.

Noin kymmenen hehtaarin avohakkuiden lisäksi Hämeenlinna aikoo teettää harvennushakkuita noin 50 hehtaarin verran. Kaupunki ei aio perua aikeitaan, toteaa Hämeenlinnan kaupungin metsätalousinsinööri Mika Rantonen Ylellä.

"Me olemme tehneet siellä hakkuita kymmeniä vuosia. Puustomäärät ovat siellä huikeita tällä hetkellä, ja hakattavaa on riittänyt. Vanhalle leiripaikallekin on tarkoitus jättää puustoa pystyyn. Puhdasta avohakkuuta siihenkään ei tule."

Rantosen mukaan retkeilijöiltä on tullut kiitostakin, että hakkuilla on saatu maastoon vaihtelevuutta.

Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimatainen havahtui hakkuuaikeisiin muutaman viikko sitten.

"Se oli tosi yllätys. Huomasin, että tänne on tehty avohakkuu- ja siemenpuuhakkuuilmoituksia. On myös harvennushakkuita aika paljon, mutta juuri nämä avohakkuut kiinnittivät huomion. Ollaan kuitenkin retkeilyalueella", Liimatainen toteaa Ylellä.