Tyttökalenterigate laajenee: Nyt joutuivat Stihlin moottori- ja raivaussahat Ruotsin metsähallituksen ostoboikottiin

Risto Jussila

Kevyesti pukeutuneita naisia ei ole ollut kalentereissa Ruotsissa 12 vuoteen, vakuuttaa Stihlin pohjoismainen markkinointipäällikkö Jari Heiskanen.

Ruotsin metsähallinto Skogsstyrelsen, joka vastaa Suomessa Metsähallitusta tai metsäkeskusta, ilmoittaa lopettavansa Stihlin tuotteiden oston, koska Stihl käyttää kalentereissaan vähäpukeisia naisia, kertoo Vasabladet.

Ruotsissa asiasta uutisoi ensimmäisenä Dagens Nyheter.

"Niin kauan kuin he markkinoivat puolialastomilla naisilla siten kuin he tekevät, me emme osta enää heiltä moottori- tai raivaussahoja", Skogsstyrelsenin pääjohtaja Herman Sundqvist sanoo uutistoimisto TT:lle.

Sundqvist viittaa Stihlin kalentereihin, joissa "puolialastomat naiset ovat täysin epänormaaleissa tilanteissa käyttämässä moottori- tai raivaussahoja".

"Kalenteri tuntuu olevan viime vuosisadalta ja melko kaukaa viime vuosisadalta."

Stihlin pohjoismainen markkinointijohtaja Jari Heiskanen sanoo, ettei kevyesti pukeutuneita naisia ole ollut kalentereissa Ruotsissa 12 vuoteen.

"Kevyesti pukeutuneilla naisilla yhdessä työkalujen kanssa ei ole mitään tekemistä markkinoinnin kanssa. Se on vanhentunutta ja antaa väärän viestin brändistä."

Heiskasen mukaan Stihlin pohjoismainen tytäryhtiö on vaikuttanut saksalaiseen emoyhtiöön niin, että kalenterin julkaisu loppuu 2021.

Ensi vuoden kalenterin hän sanoo valitettavasti olevan jo jakelussa.

"Kalenteri jaetaan maailmanlaajuisesti, en osaa sanoa tarkasti, mitkä maat käyttävät sitä."

Tukholman yliopiston julkisoikeuden dosentti ja julkisten hankintojen asiantuntija Andrea Sundstrand sanoo, että valtion omistamat yritykset ja viranomaiset eivät voi eettisistä syistä sulkea tavarantoimittajaa pois.

"Vaikka voi pitää epäeettisenä, että näytetään kuvaa puolialastomasta naisesta mainoskuvastossa, se ei ole laitonta. Ei ole mitään mahdollisuutta sulkea tavarantoimittajaa pois sillä perusteella", hän perustelee uutistoimisto TT:lle.

Skogsstyrelsenin pääjohtaja Sundqvist vakuuttaa, ettei boikotti ole lainvastainen.

"Päätökselle on tukea meidän sopimuksissamme", Sundqvist sanoo.

Skogsstyrelsenin Stihl-boikotti ei ole laatuaan ensimmäinen kohu Ruotsissa.

Aiemmin tänä vuonna Ruotsissa nousi kohu metsäkonevalmistaja Ponssen saksalaisen tytäryhtiön teettämistä tyttökalentereista.

Ruotsalaisen Olofsforsin suomalainen tytäryhtiö Metsätyö Oy jäi myös kiinni kalenterikuvista, joissa esiintyy vähäpukeisia naisia.

