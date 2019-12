MTK ja Metsäteollisuus ry pettyivät Green Dealiin – "Metsätalouden kokonaisvaltaista kestävyyttä ei mainita lainkaan"

Jaana Kankaanpää

Juha Marttila toivoo komissiolta parempaa yhteistyötä.

Metsien käytön kokonaisvaltainen kestävyys on jäänyt liian vähälle huomiolle EU:n uudessa ilmastosopimuksessa (Green Deal), Metsäteollisuus ry ja MTK sanovat.

"Uusiutuvasta puuraaka-aineesta valmistetut tuotteet sekä hyvä ja kestävä metsänhoito hillitsevät ilmastonmuutosta. Tämä hyvä näkyy Green Dealissa aivan liian kapeasti", Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen kommentoi.

Suomen metsäalan toimijoiden mielestä on tärkeä pitää huolta siitä, että ennallistamis- ja metsittämistavoitteiden lisäksi myös metsien talouskäyttö on otettu huomioon. Ensimmäinen askel siihen on EU:n metsästrategian rakentaminen.

"Metsästrategia on nyt mukana, mutta alistettuna vahvasti osaksi luonnon monimuotoisuuden suojelua. Metsätalouden kokonaisvaltaista kestävyyttä ei mainita lainkaan osana strategian päivitystä", Jaatinen jatkaa.

Samaa mieltä on MTK.

"Suomalainen metsätalous on monitavoitteista, monimuotoista ja taloudellisesti kannattavaa ja pystyy siksi parhaiten vastaamaan myös ilmastohaasteisiin", puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

Marttila toivoo, että komissio ottaa sektorit ja sidosryhmät mukaan Green Dealin sisällön rakentamiseen entistä paremmin.