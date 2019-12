Luonnonsuojeluliitto arvostelee metsien hiilinielun vertailulaskelmaa: Laskelma ei ole ilmastopoliittisesti uskottava

"Hiilinielujen kasvattamiseksi Suomen ilmastolaissa on asetettava tavoite hiilinieluille vuodelle 2030", liitto vaatii.

Jarkko Sirkiä

Luonnonsuojeluliiton mielestä metsien hiilinielun uuden vertailulaskelman johdonmukaisuutta ei voida arvioida, koska tausta-aineistoa ei ole julkaistu.

Suomen luonnonsuojeluliitto arvostelee tänään maanantaina julkistettua uutta vertailulaskelmaa Suomen metsien hiilinielusta. Liiton mielestä se ei edistä ilmastokriisin torjuntaa.

Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntijan Hanna Ahon mukaan laskelma ei ole ilmastopoliittisesti uskottava, eikä esitys riitä täyttämään hallituksen asettamaa ilmastotavoitetta.

Liiton mielestä laskelman johdonmukaisuutta ei voida arvioida, koska tausta-aineistoa ei ole julkaistu.

“Hiilinielujen kasvattamiseksi Suomen ilmastolaissa on asetettava tavoite hiilinieluille vuodelle 2030", Aho vaatii tiedotteessa.

"Tarvitsemme Metsähallitukselle nielutavoitteen, avohakkuut on lopetettava valtion mailla ja metsäkatoon on puututtava maataloudessa ja rakentamisessa. Maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmassa on linjattava tehokkaat toimet, jotka auttavat myös luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjä.”

Ahon mukaan maan hallitukselta tarvitaan nopeasti lisää keinoja hiilinielujen vahvistamiseksi.

Hallituksen on hänen mielestään nyt arvioitava, miten hakkuita rajoitetaan hiilinielujen kasvattamiseksi.