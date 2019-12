Lumikuorma koettelee nyt puita Keski- ja Itä-Suomessa – tykkytuhoille otollinen sää jatkuu

Pekka Fali

Eilinen matalapaine pudotti runsaasti lunta Keski- ja Itä-Suomeen. Arkistokuva tykkylumen pirstomasta metsästä.

Eilinen runsas lumisade on kertynyt puuston painoksi Keski- ja Itä-Suomessa ja aiheuttanut vaurioita.

"Lunta on satanut paikoin jopa yli 20 sentin vahvuudelta ja lumi tarttunut hyvin jo ennestään hieman koppurassa olleiden puiden oksille. Ilmiö on erityisen voimakas jakelualueemme eteläisimmissä osissa Rääkkylässä, Kesälahdella, Kiteellä ja Punkaharjulla, jossa puita on jo jonkin verran taipunut sähköjohdoille", tiedottaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy.

Sähkölinjoille taipui puita myös Etelä-Savossa.

"Lunta on satanut Järvi-Suomessa ennustetun runsaasti ja jo muutamassa tunnissa huomattava lumikuorma on kertynyt puustoon. Ilmajohtoverkkomme on alttiina lumen painosta linjojen päälle taipuville puunrungoille", raportoi Järvi-Suomen Energia Oy myöhään keskiviikkoiltana.

"Linjoilla olevia puita ei saa missään tapauksessa itse poistaa linjoilta eikä mahdollisiin maassa oleviin johtoihin saa koskea sähköiskun vaaran takia", yhtiö muistuttaa.

Hankalat sääolosuhteet jatkuvat lähipäivinä.

"Lähimmän viikon aikana lumen kertyminen puihin Kiteen-Kesälahden korkeudella jatkuu, sillä lämpötila sahailee sopivasti hieman nollan molemmin puolin ja lunta satelee jonkin verran lisää", Pohjois-Karjalan Sähköstä arvioidaan.