Aarre: Polkujuoksuillaan Anne Rauhamäki on oppinut, että ihminen on sitkeä – ”Sadan kilometrin jälkeen mennään tahdonvoimalla”

Anne Rauhamäki haluaa, että elämässä on sopivasti haastetta. Hänelle se tarkoittaa itsensä ylittämistä pitkien matkojen polkujuoksijana.

Maria Miklas

Anne Rauhamäki tuntee olevansa nykyään vahvimmillaan. ”En ole nopea, mutta olen paljon kestävämpi kuin nuorena.”

Kun Anne Rauhamäki oli juossut Kaldoaivi Ultra Trailia viitisen tuntia, hän huomasi, että nyt kulkee hyvin. Kello oli siinä vaiheessa noin yksi yöllä.

”Tajusin, että juoksu on rytmikästä, kroppa toimii, hengitys kulkee, mihinkään ei satu. Etenin omassa kuplassani ja annoin itseni nauttia.”

Elokuun puolivälissä Kaldoaivin erämaassa ei ollut säkkipimeää, mutta Rauhamäki käytti otsalamppua, jotta hänen ei tarvinnut pelätä kompuroivansa. Reitti pienien lampien täplittämällä tunturiylängollä Nuorgamista Utsjoelle oli selkeä, yksi mönkijäura.

Jo lähtöviivalla Rauhamäki oli sanonut 130 kilometrin mittaisen polkujuoksun muille osallistujille, että hän ei ole juttutuulella, ei kaipaa matkalla seuraa ja aikoo siksi lähteä heti alussa reippaasti.

”Vähän ne siinä naureskelivat, mutta eipä niitä sen jälkeen näkynyt.”

19 tuntia, 14 minuuttia ja 38 sekuntia lähdön jälkeen hän ylitti maaliviivan Utsjoen keskustassa. Vuoden 2019 Kaldoaivi Ultra Trailin seuraavaksi nopein juoksija Ville oli perillä reilun tunnin päästä.

Pisin yhtämittainen kisajuoksu Rauhamäellä on ollut Kuusamon Karhunkierros päästä päähän ja takaisin, 166 kilometriä. Pitkillä polkujuoksuilla hän on oppinut, että ihminen on yllättävän sitkeä.

”Sadan kilometrin jälkeen mennään tahdonvoimalla. Sekä kroppa että pää ovat sitä mieltä, että nyt voisi lopettaa, mutta se on harhaa. Keho jaksaa ihan hyvin, kun jatkaa vain.”

Pari kertaa Rauhamäki on joutunut keskeyttämäänkin.

