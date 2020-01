Lukijalta: Viime aikojen kehityksestä voi päätellä, että FSC on vienyt voiton metsäsertifioinnissa – metsänomistaja maksaa lisäkustannukset

Markku Pulkkinen

FSC-sertifiointiin liittyvät HCV- eli korkean suojeluarvon alueet ovat aiheuttaneet hämmennystä metsänomistajissa.

Olen seurannut metsäsertifioinnin kehitystä Suomessa ja Venäjällä. FSC eteni Venäjällä 2000-luvun alkuvuosina hämmästyttävän nopeasti.

Metsäteollisuudella oli tarve saada ympäristösiunaus vientimarkkinoille, ja FSC:llä oli kiire vallata sertifiointimarkkinat. Tulevaisuudessa nähdään, miten korkean suojeluarvon ja luonnontilaisten metsien sitoumukset toteutetaan. FSC:llä on vahva ote Venäjän metsiin.

Suomessa PEFC saavutti aluksi vallitsevan aseman metsäsertifioinnissa, ja yksityismetsänomistajista yli 90 prosenttia kuuluu tähän järjestelmään.

Metsäteollisuus otti omissa metsissään käyttöön molemmat järjestelmät ja on nyt tuomassa FSC- järjestelmää myös yksityismetsien puukauppaan.

FSC-sertifioidun raaka-aineen kanssa voidaan sekoittaa niin sanottua kontrolloitua puuta FSC-mix tuotteiden valmistusta varten. Kontrolloidun puun säännöt koskevat kaikkea puuta, mitä FSC:ssä mukana olevat yritykset ostavat ja joka ei ole FSC-sertifioitua.

Kontrolloidun puun tulee täyttää viisi kriteeriä, joista Suomessa voivat olla ongelmallisia perinteisiä oikeuksia koskevat kriteerit, joiden mukaan puu ei saa olla lähtöisin metsistä, joissa metsänkäyttö uhkaa korkeita suojeluarvoja (HCV).

Näiden kriteerien mukaan paljon esillä ollut Inarin yhteismetsän 2 900 hehtaarin metsäalue on ehkä jäämässä puumarkkinoiden ulkopuolelle.

Metsäteollisuus ry on teettänyt Tapion Palvelut Oy:llä kartat mahdollisista HCV-alueista. Nämä kartat on toimitettu metsätoimijoiden tietojärjestelmiin, mutta ne eivät ole julkisesti esillä missään.

Stora Enson, UPM:n ja Metsä Groupin edustajat arvioivat elokuussa 2019 Maaseudun Tulevaisuudessa HCV-karttojen merkitystä. Vaikutusta arvioitiin olevan, mutta sen merkityksestä on vaihtelevia käsityksiä.

Muun muassa MTK on todennut FSC-sertifioinnin jyräämisen hämmentävän metsänomistajia. Minä kuulun myös näihin. On ollut vaikea päästä selville, mistä tässä prosessissa on kysymys.

Kehityksestä voidaan tässä vaiheessa todeta seuraavat johtopäätökset: FSC voitti sertifioinnin, ja siihen tulee mennä mukaan.

FSC saa lisää vaikutusvaltaa puunostajien avulla. PEFC:n asema heikentyy, ja se voi vähitellen väistyä. HCV-alueet vaikuttavat puukauppaan, ja ne vaikuttavat metsänkäsittelyyn edistämällä jatkuvaa kasvatusta. FSC-kriteerien tulkinta tulee vaikuttamaan vuotuiseen hakkuumäärään.

Metsäluonnon köyhtyminen hidastuu ja muiden käyttömuotojen edellytykset paranevat, mutta metsänomistajat maksavat lisäkustannukset.

Pertti Veijola

MMT

Oulu