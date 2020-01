Taimitarhojen työntekijät sopivat työehdoista – kiky-tunnit poistuvat

Kimmo Haimi

Taimitarhojen työehdoista syntyi sopimus Teollisuusliiton ja Yksityismetsätalouden Työnantajien kesken.

Taimitarhojen työntekijät ovat saaneet uuden kaksivuotisen työehtosopimuksen, tiedottaa Teollisuusliitto.

"Sopimuksen sisällä aiemmin olleet kiky-talkootunnit poistuvat nyt alalta. Toinen merkittävä parannus on, että alalla käytössä ollut jäsenmaksuperintä määritellään uudessa työehtosopimuksessa omana tekstikohtanaan", Teollisuusliitto kertoo tiedotteessaan.

Liiton mukaan kaikista sen tähän mennessä solmimista työehtosopimuksista on neuvoteltu ylimääräiset kiky-tunnit pois. Teknologiasektorilla talkootunneista oli sovittu erillisellä allekirjoituspöytäkirjalla.

"Taimitarha-alalla 24 tunnin lisätyöt oli aiemmin kirjattu sopimuksen sisälle. Samoin oli myös Teollisuusliiton jakelua, media- ja painoalan työntekijöitä sekä viestintäalan toimihenkilöitä koskevassa sopimuksessa. Kolmella viimeksi mainitulla alalla Kiky-tunnit onnistuttiin neuvottelemaan pois sopimuksesta jo kaksi vuotta sitten. Näillä aloilla tunnit poistuivat vaiheittain vuoden 2019 loppuun mennessä", Teollisuusliitto toteaa.

Liiton puheenjohtajan Riku Aallon mielestä työnantajapuoli puhuu kiky-tunneista pehmeitä.

"Hienoa, että pääsemme sopimuksiin myös muilla kuin teknologiasektorilla. Samalla on tullut todistetuksi, että työnantajien puheet kiky-tunneista ovat kovin pehmeitä. Etelärannan yksi pääväittämähän on ollut, ettei kiky-tunteja voi poistaa niistä sopimuksista, joissa tunnit on sovittu tes:n sisään. Nämä neljä esimerkkiä osoittavat väitteet pehmeäksi palturiksi."

Taimitarha-alan kaksivuotinen sopimus tuo palkkoihin kaksi 1,5 prosentin yleiskorotusta eli yhteensä kolmen prosentin korotukset. Myös lisiä korotetaan samalla määrällä. Taimitarha-alan sopimuksen piirissä on noin 500 työntekijää. Sopimus neuvoteltiin Yksityismetsätalouden Työnantajien kanssa.

Lue myös:

EK:n Häkämies kovana: Kiky sovittiin pysyväksi – "Mikä sovitaan määräaikaiseksi, kirjataan määräaikaiseksi"