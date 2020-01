Metsäteollisuuden työkiistan sovittelu alkoi Bulevardilla – edessä pitkä istunto, sovintoesityksestä ei vielä suurta toivoa

Lehtikuva / Markku Ulander

Sellutehtaissa on nyt hiljaista.

Metsäteollisuuden työkiistan sovittelu jatkuu tänään valtakunnansovittelijan luona Helsingin Bulevardilla. Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala sanoi saapuessaan, että sopimusta yritetään tänäänkin tosissaan. Sovittavana on muitakin asioita kuin pelkästään päähuomion kohteeksi nousseet kiky-tunnit, hän totesi.

"Kiky vie ison ajan, mutta on tässä muitakin asioita", Vanhala sanoi.

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoi, ettei usko tilanteen olevan vielä tänään kypsä sovintoesityksen tekemiselle.

"Pyrimme hakemaan kokonaisratkaisua joka turvaisi meidän kilpailukyvyn. Töitä tehdään hartiavoimin, että sopimus syntyisi", Hollmén sanoi.

Hollménin mukaan kiky-tunnit eivät ole ainoa hankala ratkaistava asia.

"Metsäteollisuus ei ole täällä pyörimässä kikytuntien ympärillä, meillä on isoja rakenteellisia kysymyksiä esimerkiksi ulkopuolisen työvoiman käyttöön liittyen", Hollmén sanoi.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ei silti sulkenut sovintoesityksen tekemistä pois, mutta myönsi, että edessä voi tänäänkin olla pitkä istunto.

"No, toivottavasti", Piekkala sanoi mahdollisuuksista saada sovintoesitys tänään.

"Kyllä on aina toivoa. Jossain vaiheessa työehtosopimus on saatava aikaiseksi", hän sanoi.

Viimeksi sunnuntaina osapuolet istuivat neuvottelupöydässä yhdeksän tuntia, puoleenyöhön asti.

Alalla alkoi maanantaina kolmiviikkoinen lakko. Yhteensä lakon piirissä on ammattiliittojen mukaan yli 17 000 työntekijää. Siihen osallistuvat Paperiliiton edustamat paperi- ja sellutyöläiset, Teollisuusliiton väki mekaanisessa metsäteollisuudessa eli sahoilla ja vaneritehtailla sekä ammattiliitto Pron paperiteollisuuden toimihenkilöt.

Myös mekaanisen metsäteollisuuden työkiistaa sovitellaan tänään.

"Tilanne on siellä aika lukkiutunut, Teollisuusliitto on ilmoittanut, että he eivät tee ratkaisua ennen Paperiliittoa, joten tilanne on hyvin vaikea", Hollmén sanoi.

Alalla arvioidaan, että paperiteollisuuden sopu toimisi neuvottelulukon avaajana.

"Näyttää siltä, että jotta meidän (mekaanisen metsäteollisuuden) pöytä voisi liikahtaa, tarvittaisiin paperiteollisuuden neuvottelutulos", arvioi Teollisuusliiton sektorijohtaja Jyrki Alapartanen STT:lle maanantaina.

Paperin ja sellun sopua on etsitty kymmenissä tapaamisissa. Erityisesti työntekijöitä neuvotteluissa kiinnostaa kiky-tuntien kohtalo. Teknologiateollisuudessa kiky-tunneista luovuttiin vuodenvaihteessa, ja palkansaajajärjestöt tavoittelevat laajasti samaa muilla aloilla.

Työnseisaukset ilmoitettiin alun perin kaksiviikkoisiksi, mutta viikonloppuna alojen työntekijäjärjestöt Paperiliitto ja Teollisuusliitto laajensivat lakkonsa kolmannelle viikolle. Toimihenkilöiden lakko kestää yhä kaksi viikkoa.