Alkuvuoden puukaupat jääneet puoleen aiemmasta

Puukauppojen määrä romahti viime vuonna. Tänä vuonna puun kysyntä ei ole vielä näyttänyt paranemisen merkkejä. Maailman talouden hyytyminen iski viime vuonna puun kysyntään rajusti. Puukauppoja solmittiin lähes kolmannes edellisvuotista vähemmän. Korjausliike oli osin odotettu, sillä edellisvuonna, eli vuonna 2018 puukaupat ja hakkuut rikkoivat ennätyksiä. Silloin puukauppa kävi hyvin koko maassa ja kaupaksi kävivät kaikki leimikot. Erityisen hyvin kävivät kaupaksi harvennusleimikot. Niiden kysyntää paransi selluteollisuuden investoinneista ja hyvästä suhdanteesta johtuva kuitupuun käytön lisäys. Huippua seurasi paluu arkeen. Se jatkuu edelleen. Vuoden alun puukaupat ovat jääneet noin puoleen viimevuotisesta. Siitä ei silti voi vetää kovin pitkällisiä johtopäätöksiä. Tilanne voi kääntyä toiseksi, alueiden ja ostajien välillä on edelleen eroja. Myös kelirikko vaikuttaa ostokäyttäytymiseen. "Hiljaista on puukaupassa", vahvistaa toiminnanjohtaja Juhani Heikkinen Oulun seudun metsänhoitoyhdistyksestä. Heikkisen mukaan ostajien intoa vaimentaa se, että keli on mitä on. Lumen ja pakkasen sijaan eteläisen Suomen talvi on jatkunut märkänä ja lauhana. "Puuta ei saa korjattua kuin kankailta. Lunta on niin vähän, ettei se kanna koneita ja sen alla on märkä ja sula maa." Talvileimikoita on siis turha tyrkyttää ostajille. Niitä on varastossa lopputalven tarpeisiin. "Se hyvä puoli kelirikon pitkittymisessä on, että se parantaa kelirikkoleimikoiden kysyntää. Sellaisia kannattaa nyt laittaa tarjolle." Heikkisen mukaan paras kysyntä on harvennuskohteilla. Tukin tilanne on ollut heikompi, mutta viimeisimpien tietojen mukaan sielläkin olisi pientä parannusta näkyvissä. "Harvennuskohteiden kanssa ei kannata jäädä odottelemaan mahdollista euron tai kahden hinnankorotusta. Sen sijaan ne kannattaa hoitaa ajallaan kuntoon", Heikkinen toteaa. Osa puun kysynnän laskusta johtuu puun tuonnin kasvusta. Tammi–lokakuussa puun tuonnin määrä nousi 9,8 miljoonaan kuutiometriin. Luonnonvarakeskuksen mukaan puun tuonti kasvoi viisi prosenttia verrattuna edellisen vuoden samaan ajanjaksoon. Tuodusta puumäärästä kuitupuuta oli 59 prosenttia ja haketta lähes kolmannes. Verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan, hakkeen tuonti nousi yli viidenneksen. Lähes puolet tuonnista on koivukuitupuuta. Sen hinta rajalle tuotuna putosi 46 eurosta 38 euroon kuutiolta.