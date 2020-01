Sahurit tyrmistyneitä Teollisuusliiton uhkailusta – "Puheet yksittäisten yritysten maalittamisesta ja saartamisesta ovat kohtuuttomia"

Pasi Leino

Osassa sahayrityksissä tukin vastaanotto toimii, vaikka varsinainen sahaus on pysäytetty lakon alettua. Arkistokuva.

Sahatavaran ja siitä jatkojalostettujen puutuotteiden tuotanto vaihtelee sahayrityksissä Teollisuusliiton lakon aikana.

Suurimmista itsenäisistä sahayrityksistä Keitele Group kertoi jo ennen lakon alkua, että se pyrkii jatkamaan tuotantoa yksiköissään, koska työntekijöistä vain pieni osa kuuluu Teollisuusliittoon.

Myös Versowoodilla osa tuotannosta on ollut käynnissä samoin kuin Junnikkala Oy:llä Pohjois-Pohjanmaalla.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimivan Westas Groupin toimitusjohtaja Pekka Kopra kertoo, että sahaus on pysäytetty, mutta tukin vastaanotto ja lajittelu sekä sahatavaran paketointi ja lähetystoiminnot pyörivät.

Westas Groupin työntekijöistä enemmistö on Kopran mukaan lakossa.

"Osa työntekijöistä on tullut töihin, ja töitä olemme heille tarjonneet."

"Yrityksen pitää huolehtia tulevaisuudestaan ja kassavirran riittävyydestä. Nyt yritetään pitää firmaa pystyssä niin, että töitä olisi, kun lakko loppuu", Kopra sanoo.

Teollisuusliitto on arvostellut ankarasti niitä sahayrityksiä, jotka ovat jatkaneet tuotantoa lakosta huolimatta. Kritiikki on kohdistunut julkisuudessa esiintyneisiin Keitele Groupiin, Versowoodiin ja Junnikkalaan.

Yhtenä keinona Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen on väläyttänyt yritysten saartamista.

"Jos mietitään yksittäisten yritysten kohdalla, niin meillä on monenlaisia keinoja vaikuttaa yritysten toimintaan. Me voimme vaikuttaa esimerkiksi siihen, liikkuvatko näiden sahojen tuotteet satamista eteenpäin, ja liikkuvatko ne pyörillä tai rautateillä kohta yhtään mihinkään. Se vähäinenkin toiminta on äkkiä ajettu alas", Alapartanen sanoi Keskipohjanmaa-lehdelle tiistaina.

Kopra hämmästelee Teollisuusliiton uhkailua.

"Puheet yksittäisten yritysten maalittamisesta ja saartamisesta ovat kohtuuttomia eivätkä palvele työntekijöiden etua."

Westas Group rajoitti tuotantoa yt-neuvotteluissa sovitunlaisesti viime syksynä, kun sahatavaran kysyntä heikkeni.

Tuotannonrajoitusten vuoksi jäi Kopran mukaan suuri osa kiky-päivistä pitämättä.

"Meillä paikallisesti työntekijät ymmärsivät tilanteen vakavuuden, mutta valitettavasti Helsingissä ei ymmärretä."

Kuinka toimintaa lakon mahdollisesti pitkittyessä on tarkoitus jatkaa, sitä Kopra ei osaa sanoa tässä vaiheessa.

"Jos halukkaita on tulossa töihin, tietysti harkitaan, onko sahauksen käynnistäminen mahdollista."

Isojoen Saha Oy:n toimitusjohtaja Esa Hakamäki kertoo, että töitä on tehty lakon aikana toimihenkilöiden ja muutaman työntekijän voimin.

Normaalin sahauksen käynnissä pitämiseen työntekijöiden määrä ei hänen mukaansa riitä.

"Joitakin vuoroja on pystytty sahaamaan, mutta tuotanto on vähäistä tällä hetkellä. Paketoinnissa ja lähetyksessä on yksi vuoro käynnissä."

Kiky-tunneista Isojoen Sahalla sovittiin paikallisesti.

"Yhtään kiky-tuntia ei tehty talkootyönä, vaan niistä maksettiin normaalityöajan palkka", Hakamäki sanoo.

Itsenäisiä sahayrityksiä edustavan Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori huomauttaa, ettei Sahateollisuus ry ole työmarkkinaosapuoli eikä näin neuvottelemassa työehtosopimuksesta, vaan neuvottelut käydään Metsäteollisuus ry:n ja Teollisuusliiton kesken.

"Työrauha on säilynyt itsenäisissä sahayrityksissä vuosien varrella varsin hyvin ja siksi tuntuu erikoiselta, että nyt ollaan myrskyn silmässä."

"Teollisuusliiton uhkailu saarroilla, tavaravirtojen pysäyttämisellä ja pitkäaikaisilla vaikeuksien aiheuttamisella ei voi olla tätä päivää", Merivuori sanoo.