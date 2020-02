Turun Ruissalossa metsäkauriskanta uhkaa tammimetsien uudistumista – Aarre seurasi kauriiden jousimetsästystä

Vesa-Matti Väärä

Metsäkauriit liikkuvat perhekunnittain vakiintuneilla reviireillään.

Ruissalon saari aivan Turun keskustan tuntumassa on ainutlaatuinen yhdistelmä luonnonsuojelualuetta, vanhaa huvila-asutusta ja suosittua virkistysaluetta.

Kaupunkipuistomaisesta miljööstä huolimatta täällä metsästetään. Ely-keskus on myöntänyt metsästykseen erityisluvan, koska suojelukohteen etu on vaarassa. Metsäkauriiden laidunnus kuluttaa maaperää ja aluskasvillisuutta. Lisäksi eläimet vaurioittavat nuoria puita hankaamalla sarviaan niihin.

Myös peura- ja kauriskolarien määrä Ruissalossa on kasvanut. Vuonna 2018 niitä oli syyskuun alkuun mennessä sattunut jo yli kymmenen. Kauriita harhautuu saarelta myös Turun keskustaan.

”Voisi luulla, että metsäkauriin metsästys on helppoa, koska eläimiä näkee koko ajan. Mutta metsäkauris on äärettömän tarkka, se kuulee ja haistaa herkästi kaikki häiriöt”, kertoo metsästystä johtava Lasse Heimo Turun seudun riistanhoitoyhdistyksestä.

Metsäkauris on reviiriuskollinen eläin. Monella ruissalolaisella on pihakauriita, jotka käyvät syömässä istutukset ja puutarhan sadon.

Syyskuun alussa, metsästyksen ensimmäisellä viikolla, Ruissalossa keskitytään juuri näihin eläimiin käyttäen aseena jousta. Hiljainen jousimetsästys sopii asutuksen läheisyyteen. Se on taitolaji, jossa ampujan on päästävä noin 20 metrin päähän saaliista.

Potentiaalista saalista Ruissalossa riittää. ”Huhtikuussa laskimme puolen tunnin lenkillä 160 metsäkaurista. Niitä on varmasti ollut yli 300 jo ennen lisääntymiskautta”, Heimo sanoo.

Tavoitteena on kaataa kauden aikana noin sata metsäkaurista. Turun kaupungin toiveena on, että saaren valkohäntäpeurat kaadettaisiin kaikki. Se on vieraslaji, jota ei luonnonsuojelualueelle haluta. Vuonna 2017, kun Ruissalossa metsästettiin ensimmäistä kertaa ”sitten Juhana-herttuan aikojen”, jahtikaudella kaadettiin 91 eläintä: 73 metsäkaurista ja 18 valkohäntäpeuraa.

Ruissalossa ei ole petoeläimiä, jotka harventaisivat kantaa. Viime kauden metsästyskään ei juuri vaikuttanut kauriiden määrään.

”Kymmenen viime vuoden aikana metsäkauriskanta on kasvanut todella paljon. Sille on vaikea tehdä mitään”, Lasse Heimo tietää.

Kaikki eivät ymmärrä tai hyväksy, miksi kauniita bambeja pitää metsästää. Esimerkiksi metsästäjien käyttämiä passitikkaita on viety pois paikoiltaan.

