MTK lataa tiukat reunaehdot ilmastotoimille, huonoihin päätöksiin Suomella ei ole enää varaa

Jaana Kankaanpää

Juha Marttilan mukaan Suomi on joutunut nielemään huonoja EU-päätöksiä. Omassa päätännässä olevissa asioissa vastaavaan ei ole enää varaa.

Suomi on joutunut nielemään huonoja EU-päätöksiä riittävästi. Kansallisessa päätännässä olevissa asioissa meillä ei ole enää varaa vääriin linjauksiin, toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Marttilan mukaan Suomen on toteutettava hiilineutraalisuus omista lähtökohdista. Siinä suuressa roolissa ovat metsät, joiden kasvua voidaan kiihdyttää ja käyttöä lisätä.

"Kansallinen tavoite hiilineutraalisuudesta on omissa käsissämme. Se on toteutettava sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla", vaatii Marttila.

Hallitus pohtii ilmastoasioita Vuosaaressa maanantaina ja tiistaina. Marttila nostaa lähtökohdaksi, että metsien nieluilla voidaan kuitata jopa 40 prosenttia hiilidioksidipäästöistä.

"Metsien ansioista Suomi on niitä harvoja Euroopan maita, jotka voivat oikeasti toteuttaa hiilineutraalisuuden. Esimerkiksi Saksa ja Puola eivät siihen ikinä pysty."

Marttila asettaa kuitenkin tiukat reunaehdot metsien hiilinieluista käytävään keskusteluun. Metsänomistajat eivät hyväksy omaisuutensa sosialisointia.

Metsien hiilinieluilla on siis hinta.

"Hiilinielulla on hinta samalla tavoin kuin päästövähennyksellä. Metsänomistajalle hiilinielun teko on kustannus ja siitä kuuluu korvaus. Yksi porukka ei voi talkoillen vastata melkein puolesta koko ilmastourakasta."

Marttilan mukaan tässä punnitaan hallituksen sanat ja teot.

"Tavoitteeksi pitäisi ottaa, että metsien hiilinieluja kasvatetaan hyvällä metsänhoidolla. Metsien kasvu voidaan nostaa nykyisestä 107 miljoonasta kuutiosta 150 miljoonaan kuutioon vuodessa", Marttila linjaa.

Järjestön toinen vaatimus koskee maataloutta ja ruuan tuotantoa. Siinä MTK perää hallitukselta selkeätä linjausta siitä, ettei ruuan tuotantoa eikä päästöjä saa ulkoistaa.

"Suomen täytyy kantaa vastuunsa ruokahuollostaan. Ja se täytyy tehdä mahdollisimman pienillä päästöillä", Marttila toteaa.

Marttilan mukaan ruuan tuotantoa on lisättävä viidenneksellä. Samalla sen tuottavuutta on parannettava, mikä vähentää päästöjä.

Marttilan mukaan esimerkiksi biokaasun tuotannon ja käytön lisäys tarjoaa jättiharppauksen päästöjen vähentämisessä. Se on mahdollista toteuttaa, mutta vaatii rohkeita poliittisia päätöksiä.

Kolmas MTK:n tarkan silmälläpidon kohde on liikenne. Siinäkin järjestön lähtökohtana on tosiasioiden tunnustaminen.

"Suuri osa Suomesta on ja pysyy autojen varassa. Siksi liikkumisen ja autoilun on pysyttävä kohtuuhintaisena. Se on otettava huomioon liikenneratkaisuja tehtäessä."

Käytännössä polttomoottoriautot säilyvät vaihtoehtoina vielä pitkään. Suurimmalla osalla autoilijoista ei yksinkertaisesti ole varaa uusiin sähköautoihin.

"Tältäkin osin biokaasu tosin tarjoaa mahdollisuuden nopeisiin ratkaisuihin", Marttila muistuttaa.