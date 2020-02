MMM:n luonnonvaraosaston osastopäälliköksi 13 hakijaa

MT:n Arkisto

Luonnonvaraoston uuden osastopäällikön paikka pyritään täyttämään toukokuun alkuun mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston uudeksi osastopäälliköksi hakee 13 henkilöä. Kyseessä on maan korkeimman metsävirkamiehen paikka.

Hakijat ovat Haapala Hannu, Juhola Katariina, Knaapinen Petri, Lampinen Risto, Lehtonen Piotr, Lähteenoja Pentti, Männikkö Jani, Ollila Jyri, Packalen Tuula, Portin Anders, Rakemaa Anna, Riihimäki Mona-Anitta ja Talvitie Vilppu.

Hakijoiden taustat vaihtelevat, joukossa on paljon ansioituneita, lähinnä metsänhoitajakoulutuksen saaneita virkamiehiä mutta myös ainakin yksi yleishakijakin mahtuu joukkoon.

Ministeriön sisältä virkaa hakeneista ovat yksikön päällikkö Lampinen, ylijohtaja Lähteenoja, kansainvälisten asioiden johtaja Ollila ja hallitusneuvos Talvitie.

Muista hakijoista Portin on juuri siirtyi ministeri Blomqvistin erityisavustajaksi. Rakemaa on metsäkeskuksen metsäjohtaja, Packalen on tutkimusprofessori ja Riihimäki HAMK:n yksikön johtaja.

Virka tuli auki, kun Juha S. Niemelä siirtyi Metsähallituksen pääjohtajaksi vuoden alusta. Virka pyritään täyttämään toukokuun alkuun mennessä.