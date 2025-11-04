Lukijalta: Korvaako Melakin kaikkea muuta paitsi sattuneen vahingon ”Kaaduin taimikonhoitotyössä ja sain kovan iskun kivestä polvilumpioon ja sahan putkesta kylkiluihin”, kirjoittaa Seppo Laitamaa. Hän kertoo saaneena korvausta vain lääkärin vastaanotto- ja toimistomaksuista, ei varsinaisesta hoidosta.

Mielipide | Yhteiskunta Lukijalta Seppo Laitamaa

Kansan suussa kulkevan sanonnan mukaan ”vakuutus korvaa kaiken muun paitsi sattuneen vahingon”. Kokemukseni mukaan tämä on joidenkin yhtiöiden kohdalla lähellä totuutta. Onko Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela samanlainen?

Mela saa vuosittain noin 800 miljoonaa valtion tukea, joten uskoin Melan tapaturmavakuutuksen korvaavan tapaturmasta aiheutuneet hoitokulut, niin kuin se lupaa. Toisin kävi.

Olen yli 70 vuoden ikään päästyäni tottunut menemään hoitoon vain todellisen tarpeen tullen.

Kaaduin taimikonhoitotyössä ja sain kovan iskun kivestä polvilumpioon ja sahan putkesta kylkiluihin. Kylkivamma menee tunnetusti ajan kanssa ohi ja samaa uskoin polvenkin kohdalla. Siksi sinnittelin kipuineni työssäni, kunnes noin kuukauden kuluttua polvilumpiooni kertyi nestettä.

Lääkäri poisti verisen nesteen ja pani uusimisen ehkäisemiseksi kortisonia polvilumpion limapussiin.

Kylläpä ovat asiantuntijat Helsingissä hyviä, kun tietävät näinkin kaukaa asian paremmin kuin hoitava lääkärini

Melan mukaan sairaanhoitoa oli vain lääkärin vastaanotto- ja toimistomaksut, noin 190 euroa. Varsinaisen hoidon osalta sain 28 euron laskun, koska Mela ei ollut suostunut sitä maksamaan.

Melan kristallipalloon oli tuijotettu Helsingissä ja todettu, että vammani ei olekaan työtapaturma. Kylläpä ovat asiantuntijat Helsingissä hyviä, kun tietävät näinkin kaukaa asian paremmin kuin hoitava lääkärini. 800 miljoonalla se ehkä onkin mahdollista, en tosin ole siitä varma.

Onneksi työtapaturma sattui minulle, koska olen omatoimisesti hoitanut metsiäni ja saanut ne jopa jotain tuottamaankin. Työtapaturmia tuskin sattuu niille hyväpalkkaisille etämetsänomistajille, jotka saavat valtiolta melkoisen subvention eläkkeeseensä jopa kymmeniksi tuhansiksi ilmoittamistaan työtuloista. Kaiken lisäksi he voivat vähentää eläkemaksunsa ansiotuloista. Minä taas saan raivaustyöstäni paitsi mielihyvää myös hyötyliikuntaa.

Jäin miettimään, korvaako Melakin kaikkea muuta paitsi sattuneen vahingon.

Seppo Laitamaa

varatuomari, metsänomistaja

Tornio