Yllättävä muutos: Perintöveron oikaisulla voit säästää tuhansia euroja perinnön myynnissä – Sadan tuhannen perinnöstä yli 7 000 euron verosäästö Metsä Hanna Lensu Verottaja on höllentänyt perintöveron oikaisuvaatimuksen määräaikaa kolmeen vuoteen. Muutoksesta on iso hyöty, jos perintö myydään.

Vesa-Matti Väärä

Kun metsätilojen kysyntä on kova, metsätila myydään usein korkeampaan hintaan kuin perukirjaan on merkitty. Maaseudun rakennuksissa on päinvastainen tilanne. Molemmissa tapauksissa perintöveron oikaisulla koituu säästöä veroihin.

Verohallinto on uudistanut ohjeistustaan perintö- ja lahjaveron oikaisun määräajoista. Muutos kannattaa huomioida, jos on saanut perintöä vuonna 2015 tai sen jälkeen ja myynyt tai myy perityn omaisuuden. "Veron oikaisulla voi saada aikaan tuhansien eurojen verosäästön", sanoo Suomen metsäkeskuksen metsätilarakenteen johtava asiantuntija Antti Pajula.