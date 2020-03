Ero meikäläisen havumetsän ja keskieurooppalaisen lehtimetsän välillä on huikea.

Jorma Peiponen

Keltavuokko on valkovuokkoa harvinaisempi lehtojen kevätkukka.

Etelän lehdoissa kevät on kukkien aikaa, mutta miksi suomalaisessa metsämaisemassa kevään tulo on vaisu? Ero meikäläisen havumetsän ja keskieurooppalaisen lehtimetsän välillä on huikea.

Suuressa osassa Suomea tämä talvi on ollut luonteeltaan länsieurooppalainen: leuto ja märkä, välillä pientä pakkasta ja vähän luntakin, ja sitten taas vettä.

Haluatko lukea koko jutun? Tilaajana luet tämän ja kaikki muut koko Suomea kiinnostavat jutut. Tilaa nyt! Tilaa MT Digi 9,90 €/kk Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään.