Metsä

Metsänomistajia houkutellaan tiukempaan sertifiointiin, mutta kannattaako se? – "Kymmenientuhansien panos edellyttää aika vahvaa näyttöä selkeästi korkeammasta kantohinnasta” Metsä Aura Pilkama ja Aura Pilkama Metsäyhtiöt markkinoivat innokkaasti FSC-sertifiointia puun myyjille. Metsänomistajaa mietityttää muun muassa, onko mielekästä sitoutua yksittäisen puunostajan tarjoamaan ryhmään.

Johannes Tervo

Rami Mattilalla on Kurikan Jurvassa metsäpalsta, joka hakattiin vuonna 2011. Metsän keskellä on pieni säästöpuuryhmä, jossa on myös lahopuita.

Ilmajokelainen metsänomistaja Rami Mattila pani merkille muutama vuosi sitten, että suuret metsäyhtiöt alkoivat markkinoida aktiivisesti hänelle FSC-sertifiointiin liittymistä. Mattilan metsät kuuluvat Suomessa ylivoimaisesti yleisempään PEFC-sertifikaattiin, mutta hiljalleen alkoi tuntua siltä, että tiukempia ympäristöarvoja korostava FSC olisi kasvattamassa markkina­osuuttaan.´