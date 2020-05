Onko yhteismetsä hyvä sijoitus? Lapissa yhteismetsien tuotto päihitti yksityismetsien tuoton

Yhteismetsän tuotto on osakkaille verotonta, myös puun myynnin verotus on yhteismetsässä edullisempaa.

Suomen suurimmat yhteismetsät ovat Pohjois-Suomessa.

Yhteismetsässä verotus on kevyempää kuin suorassa omistuksessa. Ensiksikin yhteismetsä maksaa myymästään puusta veroa 26,5 prosenttia, kun yksityishenkilöllä prosentti on 30 tai 34 pääomatulon määrästä riippuen. Toiseksi yhteismetsäosuuksista saatava tuotto on osakkaille verovapaata. Kulupuolta yhteismetsissä kasvattavat palkka- ja hallintokulut.

