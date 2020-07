Selluntuotannossa liuta isoja hankkeita vireillä – AFRY:n Söderberg: Lyhyen tähtäimen varjo olemassa, mutta pitkällä tähtäyksellä tekijät ajavat kysyntää ylöspäin

Petteri Kivimäki

Äänekosken biotuotetehdas on ollut tuotannossa kohta kolme vuotta.

Selluntuotanto on maailmalla kasvanut viime vuosina runsaasti, kun uusia tehtaita on syntynyt etenkin Latinalaiseen Amerikkaan – ja lisää on vireillä.

Suomessa pitkäkuituista sellua tuottava Metsä Groupin suuri Äänekosken tehdas käynnistyi kolmisen vuotta sitten. Kemin tehtaan suunnitelmat etenevät, ja rakentamispäätös tehdään aikaisintaan syksyllä.

Haluatko lukea koko jutun? Tilaajana luet tämän ja kaikki muut koko Suomea kiinnostavat jutut. Tilaa nyt! Tilaa MT Digi 9,90 €/kk Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään.