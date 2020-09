Metsärahastojen kiinnostus metsään pysyy yllä – vuoden alkupuoliskolla metsää ostettiin ahkerasti

Rami Marjamäki

Kuluttajien kiinnostus metsäsijoittamiseen on ollut pitkään vilkastas rahastojen kautta. Kun rahaa kertyy rahastoille, niiden on löydettävä uusia kohteita markkinoilta.

Useampi metsärahasto on kevään ja kesän aikana lisännyt metsäomistustaan Suomessa. Ruotsalainen metsärahasto Silvestica Green Forest on hankkinut kuluvan vuoden aikana ainakin 9 000 hehtaaria metsää eri puolilta Suomea. Rahasto kertoi kesällä, että sillä on noin 40 000 hehtaarin omistukset.

