Metsä

Jatkuvan kasvatuksen hakkuisiin erikoistunut koneyrittäjä näkee viljelytaimikoissa vakavia laatuongelmia Metsä Katja Lamminen Osmo Palosaari neuvoo metsänomistajia olemaan erityisen tarkkana katkonnan kanssa.

Tero Pajukallio

40 vuotta koneellista puunkorjuuta harjoittanut Palosaari on hankkinut kalustoa yläharvennuksia silmälläpitäen. Kourien on ulotuttava poimimaan järeää puuta pitkän matkan päästä. Lisäksi koneen rengasvälin on oltava normaalia kapeampi, koska alikasvoksellisessa sekametsässä on ”ahtaat paikat”.