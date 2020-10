Metsä

Kuitupuun hinta kaihertaa metsänomistajaa – "Kuitua olisi monella tarjolla ja tukkileimikoissa odotetaan hintapiikkejä" Metsä Hanna Lensu Kuidun hinnannousun myötä puukauppa alkaisi pyöriä, arvelee keuruulainen Timo Pessinen.

Johannes Tervo

Sahatavaran kysyntä on vilkastunut, mutta puukauppa on käynyt tänä vuonna aiempaa verkkaisemmin. Moni saha on syksyllä ajautunut puupulaan.