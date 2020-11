Kauko Koskensalon isoisä omisti kaksi hehtaaria, nyt hehtaareja on 130: "Kaikki mitä metsästä tulee, pannaan takaisin metsään"

Rami Marjamäki

Metsää pitäisi omistaa ainakin 400 hehtaaria, jotta toimeentulo metsätaloudella olisi merkittävää, arvioi jämijärveläinen Kauko Koskensalo.

Aurinko hellii vielä syksyn sadonkorjaajaa, kun Jämijärven Kauppilankylässä asuva Kauko Koskensalo istahtaa kotitalonsa portaille kertomaan, millaista on suomalaisen metsänomistajan arki ja toimeentulo. Syysviikkoina Koskensalo on kiireinen mies, sillä hirviä jahdataan ja lihoja paloitellaan metsästäjäporukalla harva se päivä. Kuistilla on omenia, perunoita, ämpärillinen karpaloita ja marjanpoimureita, joita tarvitaan taas ensi kesänä.