"Lehmien tapporaha pelasti kurimuksesta" – ainainen aitojen teko jäi kaivelemaan savolaispoikaa, ja 30 vuoden kuluttua idealamppu välähti

Pentti Vänskä

Puuntyöstökoneet ovat jo pitkään kuuluneet Matti Martikaisen metalliyrityksen valikoimaan.

Matti Martikainen on sonkajärveläinen metallialan yrittäjä, jonka käsissä on syntynyt lukemattomia koneita ja keksintöjä. Yksi erikoisimmista taidonnäytteistä on viitisen vuotta sitten valmistunut perinneaidan aidaksien halkaisukone. Keksintö juontaa oikeastaan juurensa Martikaisen lapsuuteen.