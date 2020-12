Metsien lisäsuojelu on kiistakapula, jossa väännetään määritelmistä ja tulkinnoista – WWF haluaa myös yksityisten vanhat metsät suojeluun

Metsä Hanna Lensu

Kolmannes maa-alueista on suojeltava, linjaa EU-komissio. Suomen on raportoitu hoitaneen jo puolet koko EU-alueen tiukasta metsiensuojelusta, mutta jälleen on käärittävä hihat.