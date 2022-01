Saksan korkeimmasta puukerrostalosta on tulossa lähes sata metriä korkea

Mad Arkitekter

Havainnekuva Berliiniin suunnitellusta WoHo-talosta.

Norjalainen arkkitehtitoimisto Mad Arkitekter on voittanut Saksan korkeimman puukerrostalon suunnittelukilpailun. Berliinin Schönebergin kaupunginosaan rakennettavaan WoHo-taloon on tulossa 29 kerrosta ja sen korkeus on 98 metriä.

Rakennustyöt on määrä aloittaa vuonna 2024, ja talon suunnitellaan valmistuvan vuonna 2026.

