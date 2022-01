Miksi Suomessa lakkoillaan, mutta Ruotsissa ei? Talousprofessori latelee syitä: Luvatut uudistukset jäivät Lipposelta tekemättä, valta jätetty järjestöille ja korkea työttömyys hyväksytty

Työtaisteluita käydään eniten alkuvuonna ja teollisuudessa. Tilastokeskuksen kirjoihin päätyi 108 työtaistelua vuonna 2020. Niissä menetettiin 176 000 työpäivää.

Sahoilla ja sellutehtailla päästiin aloittamaan uusi vuosi poikkeuksellisen otollisissa markkinanäkymissä. Tuotteille on kysyntää ja hinta on hyvä, joten nyt pitäisi tehtaiden puskea tavaraa, rekkojen rullata maanteillä ja laivojen kuskata lasteja maailmalle. Sen sijaan on riidelty työehdoista, julistettu lakkoja, estetty kuljetuksia, UPM:n tehtaita on seisonut viikkotolkulla ja kuljetusalan ammattiliitto AKT pysäytti kaikki Suomen satamat vuorokaudeksi pk-yritys Keitele Groupin kiistan vuoksi. Samanlaisia työtaisteluiden värittämiä kuukausia on nähty useina muinakin vuosina.

