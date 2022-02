Idän Metsäkone ryskää Venäjällä vahvasti – tuo sahatavaraa ja haketta Suomeen

Lari Lievonen

Harri Hokkinen pakkasi sahatavaranippua Idän Metsäkoneen tuotantotiloissa viime viikolla Joensuun Koverossa.

Ilomantsilainen Idän Metsäkone Oy on kasvanut viime vuosina kovaa vauhtia Venäjän metsä-, hake- ja turvemarkkinoilla. Yhtiö tuo polttohaketta ja sahatavaraa Venäjältä, jossa Idän Metsäkoneen tytäryhtiöillä on saha sekä koneketjut. Joensuun Koverossa yhtiöllä on kuivaamo ja höylä.

