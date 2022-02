Hyökkäys Ukrainaan pysäyttää metsäinvestoinnit Venäjälle tilanteessa, jossa maa yrittää laajentaa ja modernisoida tuotantoaan

Saara Lavi

Suomi on ostanut Venäjältä lähinnä koivukuitupuuta ja haketta.

Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä seuranneiden pakotteiden ja vastapakotteiden vaikutuksista on vasta arvioita, mutta se on selvää, että ainakin länsimaiset metsäinvestoinnit Venäjälle lakkaavat. Se iskee Venäjään tilanteessa, jossa metsätuotteilla on kova kysyntä maailmalla.

Haluatko lukea juttuja rajoituksetta? Olet lukenut tämän viikon 3/3 maksutonta juttuasi. Tilaa nyt MT Digi erikoishintaan, niin voit lukea juttuja ilman rajoituksia. Tilaa nyt MT Digi erikoishintaan, niin voit lukea juttuja ilman rajoituksia. Katso tilausvaihtoehdot Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, ota digisisällöt käyttöösi