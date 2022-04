Espanjalaistutkimus: Lähes joka kolmas havupuu Euroopassa on joutunut kaarnakuoriaisten hyökkäyksen kohteeksi

Mitä enemmän puu on kärsinyt kuivuudesta, sitä alttiimpi se on tuholaisten hyökkäykselle.

Kari Salonen

Keski-, Pohjois- ja Itä-Euroopan havumetsät tulevat kärsimään eniten ilmaston lämpenemisen myötä lisääntyvistä metsätuhoista.

Metsätuhot ovat tulevaisuudessa yhä rajumpia ilmaston lämpenemisen takia, paljastaa tuore espanjalaistutkimus.

Barcelonan autonomisen yliopiston ja Creafin (Centre for Research on Ecology and Forestry Applications) tutkimuksen mukaan lähes 30 prosenttia Euroopan havupuista on joutunut edellisen vuosikymmenen aikana jonkin metsätuholaisen hyökkäyksen kohteeksi. Kuusi prosenttia puista on kuollut kokonaan.

