Metsä

Bisnesnainen, maallemuuttaja ja vuorotyöläinen irtisanoutuivat palkkatöistään – nyt heidät elättää metsä Metsä Hanna Lensu Susanna Böckerman, Heini Katajisto ja Timo Lankila luopuivat turvallisista työpaikoistaan. He löysivät uuden uran ainekset metsästä.

Sanne Katainen

Susanna Böckerman on huomannut, että myös maailmalla arvomaailma on muutoksessa. Kaikki eivät liike-elämässäkään enää ajattele, että omaisuuksien tienaaminen ja loputon työnteko ovat tärkeimpiä asioita. "On menty inhimillisempään aikakauteen."

"Isäni ja äitini kuolivat muutaman vuoden välein. Huomasin, että aina kun tuli läheisiäni koskevia suru-uutisia, istuin joko lentokoneessa tai jollain lentoasemalla odottamassa koneen lähtöä." Haluatko lukea koko jutun? Tilaa MT Digi maksutta käyttöösi kahdeksi viikoksi. Tilaa MT Digi 2 viikkoa 0 € Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään. Haluatko lukea koko jutun? Olet kirjautunut palveluun tunnuksella, jolla ei ole käyttöoikeutta tähän sisältöön. Jos haluat jatkaa tilaajille tarkoitettujen juttujen lukemista, voit tehdä uuden tilauksen. Tilaa MT Digi