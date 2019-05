Kihokki on soiden arvokasvi, jonka viljely voisi tuoda uutta käyttöä virheojitetuille turvemaille

Hannu Nousiainen

Pyöreälehtikihokki (Drosera rotundifolia) on lihansyöjäkasvi. Lehtien karvoissa on limapisaroita, joihin hyönteiset jäävät kiinni.

Harvassa ovat kasvit, joille on olemassa toimivat markkinat, joista on pulaa ja joille on olemassa viljelymenetelmä – mutta jota ei tuoteta missään.

Sellainen harvinaisuus on suomalaisiltakin soilta tuttu kihokki. Se on myös useimmissa Euroopan maissa uhanalainen ja suojeltu.

"Euroopassa on markkinoilla jo noin 300 kihokkipohjaista tuotetta", kertoo tutkija Leila Korpela Luonnonvarakeskus Lukesta.

