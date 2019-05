Männynkuori on juomatehtailijan aarre – havupuu-uutejuoma sai alkunsa kansanparantajan reseptistä

Ravintorengas Oy on valmistanut kohta puoli vuosisataa havupuu-uutejuomaa, jonka raaka-aineet ovat yksinkertaiset: lähdevesi ja männynkuori.

Johannes Tervo

Punertavassa havupuujuomassa on selvästi metsäinen maku, josta löytyy monen maistajan mielestä myös puolukan vivahdetta.

Puun rungossa puuosa on arvotavaraa ja kuori jätettä – näin on puuta jalostavissa yrityksissä totuttu ajattelemaan. Pienessä Siikaisten kunnassa Pohjois-Satakunnassa toimii kuitenkin yritys, jolle kuori on kaikki kaikessa.

