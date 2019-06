Kulotuksessa koettiin hurja huipennus – Tuli muodosti pyörteitä, ja palavat oksat tempautuivat tulipyörteen vietäväksi

Rami Marjamäki

Metsäkeskuksen projektipäällikkö Jyri Pääkkönen ja talkooavuksi tullut Jukka Ruutiainen sytyttivät kulotuksen tuulen alapuolelta edeten reunoja pitkin hevosenkengän muotoon.

Eräänä toukokuisena maanantaina kaikki on kohdallaan. Hakkuun jälkeen kevät on edennyt niin, että maa ja hakkuutähteet ovat ehtineet kuivaa. Ei ole satanut, on aurinkoista eikä tuule liikaa. On täydellinen hetki koota paikalle talkooväki – metsäkeskuksen henkilökuntaa, Evon metsäoppilaitoksen asiantuntijoita ja opiskelijoita, metsänomistaja lähipiirineen – ja sytyttää kulotusta odottanut hakkuuala palamaan.

Haluatko lukea koko jutun? Tilaa MT Digi maksutta käyttöösi kahdeksi viikoksi. Tilaa MT Digi 2 viikkoa 0 € Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään.