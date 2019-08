Analyysi: Kasvun yllä leijuu tummia pilviä – kauppakiistat varjostavat syksyn näkymiä metsäteollisuudessa.

Piia Ouri

Talouden näkymiin on vuoden edetessä kertynyt lisää synkkiä pilviä, ja syksy voi tuoda yllätyksiä tullessaan. Metsäteollisuuden koneet käyvät sitä hanakammin, mitä paremmin Euroopan ja Kiinan taloudessa menee. Kauppasodassa nokittelu on jatkunut, ja Kiinan talouden kasvulukuja on useampikin yritysjohtaja epäillyt. Virallisten lukujen mukaan talous vetäisi Kiinassa yhä kuuden prosentin tahtia.

