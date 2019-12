Metsäasiantuntija, maanomistaja ja konekuski joutuivat hakkuusta käräjille naapurimetsän liito-oravamerkintöjen vuoksi – ”Yhtään en osannut aavistaa”

Rami Marjamäki

Käräjäoikeus hylkäsi lokakuussa syytteet hakkuusta, jonka Anita Vilén-Hemilä oli suunnitellut syksyllä 2016. Oikeusprosessi oli poikkeuksellinen kokemus. ”Muutaman yön olen nukkunut sen aikana huonosti. Nyt kun se on ohi, sen haluaa unohtaa. En tunne itseäni rikolliseksi, olisi päätös ollut mikä tahansa.”

Jo useita vuosia sitten tehtyjä hakkuita on tänä vuonna puitu käräjäoikeuksissa eri puolilla Suomea. Tapauksista kolme on käsitelty loppuun ja neljännen käsittely alkaa näinä päivinä. Kaikissa jutuissa hakkuun vastuuhenkilöitä on syytetty luonnonsuojelulailla suojellun liito-oravan elinympäristön turmelemisesta, ja rikosnimikkeenä on ollut luonnonsuojelurikos tai -rikkomus.

