Luken pääjohtaja hiilinielulaskelmista: "On selvää, että luvut tulevat muuttumaan jatkossakin”

Luonnonvarakeskuksen pääjohtajan Johanna Buchertin mielestä on hyvä, että suuri yleisö on kiinnostunut siitä, mitä laitoksessa tutkitaan.

Jarkko Sirkiä

Luonnonvara­keskuksen pääjohtaja Johanna Buchert omistaaa metsää yhtymän kautta. ”Olen karsinut visa­koivuja ja istuttanut lehtikuusta. Raivaussaha on vasta työn alla ja harjoittelen sen käyttöä.”q

Kaikilla on nyt mielipide metsistä: hakkuumääristä, monimuotoisuudesta, kasvatustavoista, suurpetojen määristä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) pääjohtaja Johanna Buchert sanoo, että se on hyvä asia.

”Tieteen kannalta on hyvä, että ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, mitä me teemme. Se on motivoivaa.”

