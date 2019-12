Metsätuhot painavat puun hintaa Saksassa ja Tšekissä – hyönteistuhojen kierre uhkaa jatkua

Keski-Euroopassa puun hinta on laskenut selvästi, eikä metsätuhoille näy helpotusta.

Elli Paananen

Saksassa kuusitukki oli pitkään Suomea kalliimpaa. Hyönteistuhot ovat pudottaneet hintaa, mikä vaikeuttaa suomalaisen sahatavaran vientiä Keski-Eurooppaan ja muuallekin.

Kuusitukin hinta tienvarressa on vuosia ollut Saksassa parisen kymmentä euroa kuutiolta kalliimpi kuin Suomessa. Vuoden alussa jättimäiset myrsky- ja hyönteistuhot pudottivat hinnan suomalaistasolle, ja suunta on jatkunut alaspäin. Myös Tšekissä ja Itävallassa kuusitukin hinta on parissa vuodessa laskenut kolmisenkymmentä prosenttia.

