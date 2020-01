Joensuun kaupunkikuvaa valaisee 14-kerroksinen puukerrostalo – talo valmistui aikataulussa, vaikka suunnitteluvaihe kesti pitkään

Lighthouse Joensuu on palkittu sekä vuoden 2019 Puupalkinnolla että rakennusinsinöörien palkinnolla.

Lari Lievonen

Ulospäin puukerrostaloa ei arvaisi puukerrostaloksi, sillä paloturvallisuusmääräysten takia puupinnat on pitänyt peittää.

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin rakennuttama 14-kerroksinen puukerrostalo Joensuun Penttilänrannassa on monellakin tapaa ainutlaatuinen.

Se on muun muassa Suomen korkein puukerrostalo. Syksyn aikana kohde on palkittu vuoden 2019 Puupalkinnolla uraauurtavasta työstä korkean puurakentamisen kehittämisessä. Talo on saanut myös Suomen Rakennusinsinöörien liiton RIL-palkinnon.

