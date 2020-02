Snowlion moottorikelkan voi purkaa takakonttiin

Tuomo Karsikas

Snowlion moottorikelkan voi muuttaa myös mönkijäksi. Se mahtuu purettuna farmariauton takaluukkuun, mikä helpottaa sen siirtelyä.

Kotimainen Snowlion on kätevästi kuljetusta varten kasattava kotimainen moottorikelkka. Se muuttuu tarvittaessa myös mönkijäksi.

Kevytmoottorikelkka Snowlion on oiva menopeli silloin, kun pitää päästä vaikeisiin paikkoihin ja perille saakka. Siitä on riisuttu kaikki tarpeeton, mutta kaikki tarvittava on jätetty, jotta matkaan voi lähteä turvallisesti.

