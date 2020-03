Kongo on mineraalien suurvalta

Kun Belgia antautui Saksalle toisen maailmansodan alussa 10.5.1940, Kongon kenraalikuvernööri Pierre Ryckmans julisti Kongon irtautuvan emämaastaan Belgiasta. Kongon alueella sijainneet Shinkolobwen uraanikaivokset jäivät siten länsiliittoutuneiden haltuun.

Yhdysvaltain armeija otti kaivosten operaatiot haltuunsa ja alkoi louhia uraania atomi­pommin valmistamiseksi. Kongon malmin uraanipitoisuus oli 65 prosenttia, kun Kanadan malmin pitoisuus oli vain prosentin. Kongon uraanin ansiosta Yhdysvallat sai atomipommin valmiiksi ensimmäisenä ennen Saksaa.

Kongon itsenäisyysvaikuttaja Patrice Lumumba perusti vuonna 1958 Kongon Kansallisen Liikkeen MNC:n (Mouve­ment National Congolais). Tammikuussa 1960 Brysselissä pidetyssä siirtomaiden tilannetta käsitelleessä kokouksessa kongolaiset antoivat itsenäisyysjulistuksen.

Toukokuussa pidettiin vaalit, jotka MNC voitti. Lumumbasta tuli maan ensimmäinen pääministeri, ja hän nimitti maan armeijan esikuntapäälliköksi luutnantti Joseph-Désiré Mobutun. CIA:n tuella Mobutu organisoi sotilasvallan­kaappauksen 14.9.1960, ja Lumumba teloitettiin 17.1.1961.

Mobutu säilytti maansa luonnonvarat belgialaisten ja amerikkalaisten kaivosyhtiöiden hallussa. Lumumban nimeä kantaa edelleen kaakaota, rommia ja kermavaahtoa sisältävä jälkiruokadrinkki.

Kongo oli tärkeä uraanin, timanttien ja kuparin tuottaja länsimaille kylmän sodan ajan, mutta sen päättyessä 1990- luvulla Yhdysvallat lopetti kehitysavun Kongolle. Talouden romahdusta seuranneet levottomuudet johtivat toukokuussa 1997 Mobutun maanpakoon Marokkoon ja Laurent Kabilan valtakauteen.

Kongon oikeusministeri Celestin Lwangi ilmoitti Mobutun kavaltaneen valtakautensa aikana 7,7 miljardia dollaria valtion varoja. Sveitsin pankkitarkastusviraston vara­pääjohtaja Daniel Zuberbühler pahoitteli löytäneensä tileiltä vain 3,4 miljoonaa dollaria. Mobutu kuoli eturauhas­syöpään 7.9.1997.

Vuonna 2001 oma henkivartija ampui Laurent Kabilan. Siitä saakka hänen poikansa Joseph Kabila on pitänyt valtaa, vaikka paikallisia konflikteja esiintyy edelleen.

Nykyisin Kongon luonnonvaroista tärkein on koboltti. Sitä on erittäin hyvin korroosiota kestävänä käytetty jo kauan kaasuturbiineissa ja suihkumoottoreissa sekä nikkeli- kadmium-akuissa.

Teslan ja Panasonicin kehitystyön tuloksena sähköautojen valmistajille syntyi yhteinen konsensus litium­ioni­­-akun koostumuksesta. Sen valmistukseen käytettäviä mineraaleja ovat koboltin lisäksi muun muassa litium, kupari, nikkeli, grafiitti, mangaani ja neodymium.

Koboltin kilohinta on vaihdellut Kongon sotatilanteen mukaan 20–120 dollarissa vuodesta 2005 lähtien. Sen kysyntä on kolminkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Kongon kaivostoiminta on nykyisin pääosin kiinalaisten yritysten hallussa. Suurimpina operoivat China Molybdenum Co Ltd ja Zhejiang Huayou Cobalt Ltd.

Yli 70 prosenttia maailman koboltista kaivetaan Kongosta, ja kiinalaiset yhtiöt hallitsevat 90:tä prosenttia maailman koboltin jalostuksesta.

Kongon kaivoksissa on pakkotyössä 40 000 alle 12-vuotiasta lasta. Keskipalkka on alle kaksi dollaria päivässä. Siihen verrattuna ruotsalaisten lasten koululakko ilmasto­toimien, esimerkiksi sähköautojen, lisäämiseksi tuntuu melko irvokkaalta.

Kiinalaiset pitävät naruissaan litiumioniakkujen tuotantoa muutenkin kuin koboltin osalta. Kiina hallitsee 50:tä prosenttia maailman litiumin tuotannosta omistamiensa yhtiöiden kautta. Kiinassa sijaitsevat kaivokset tuottavat 70 prosenttia maailman neodymiumista.

Kiinalaiset Contemporary Amperex Technology Co. Limited ja BYD Co Ltd. ovat maailman suurimmat akku­valmistajat Panasonicin jälkeen.

Akkutehtaiden jälkeen kobolttiketjussa tarvitaan autotehdas.

Kiina houkutteli viime vuonna veropoliittisilla tukiaisilla yhdysvaltalaisen sähköautovalmistaja Teslan rakentamaan Shanghaihin tehtaan, jonka ensimmäiset autot valmistuivat vuodenvaihteessa. Kiinan valtio on vapauttanut Teslan autot autoverosta, mikä osoittaa poikkeuksellista kiinnostusta lisätä sähköautojen valmistusosaamista Kiinaan.

Poliittiset päätökset sähkö­autoilun lisäämiseksi ovat maapallon luonnonvarojen riittävyyden kannalta haasteellisia.

Lontoon luonnontieteellisen museon geotieteiden professori Richard Herringtonin johtama tiedemiesryhmä laski, että jos pelkästään Britannian autokanta muutettaisiin sähköautoiksi vuoteen 2050 mennessä, se vaatisi maailman kobolttituotannon kaksinkertaistamista, koko nykyisen neodymiumin tuotannon, 75 prosenttia nykyisestä litiumin ja noin puolet kuparin tuotannosta.

Matti Hukari

luonnonvara­kysymyksiin erikoistunut vapaa toimittaja

